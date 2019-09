clicca per guardare tutte le foto della gallery

A Matera scatta il primo bacio tra James Bond (Daniel Craig) a Madeleine Swann (Léa Seydoux). L'agente segreto più famoso del pianeta è stato pizzicato dal settimanale "Chi" sul set del nuovo film di 007 "No time to die" nelle sale ad aprile del 2020. Tra un inseguimento e uno scontro c'è il tempo per un bel bacio...