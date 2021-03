La stampa americana contro i Golden Globe: "Poco inclusivi"

In occasione dei Golden Globes 2021, il Los Angeles Times e il New York Times hanno messo il gruppo sotto i riflettori in modo poco lusinghiero evidenziando la mancanza al suo interno di membri afroamericani e alcune pratiche finanziarie, sollevando un polverone di critiche nell'industria dello spettacolo.

I Golden Globe in versione "pandemia" hanno dovuto rinunciare al pubblico in sala, agli scintillanti red carpet e ai bagni di folla per l'arrivo delle celebrities. Ma le star "assenti", non si sono date per vinte e, dal salotto di casa o dal giardino, dal terrazzo o dal set home made, hanno dato vita a passerelle casalinghe ad hoc. Da Nicole Kidman a Kate Hudson passando per Viola Davis guardale sfilare su Instagram.



Le conduttrici Tina Fey e Amy Poehler hanno chiesto un cambiamento, come hanno fatto anche alcuni premiati della serata, come Jane Fonda e Dan Levy. Anche tre membri dell'HFPA sono saliti sul palco durante lo show per riconoscere il problema.

In atto un cambiamento radicale - Il gruppo che assegna i Golden Globes, Hollywood Foreign Press Association (HFPA), ha annunciato una riforma a seguito delle dure critiche. Il gruppo si dice impegnato a un "cambiamento trasformativo", promettendo che in particolare si concentrerà sull'aggiunta all'organizzazione di membri neri e di altre comunità sottorappresentate, oltre che sull'aumentare la trasparenza delle sue operazioni.

Verifica dei regolamenti - I primi passi saranno intrapresi nei prossimi 60 giorni. Verranno assunti esperti indipendenti per verificare i regolamenti interni e i requisiti per diventare membri del gruppo, c'è un impegno a far entrare nell'organizzazione anche professionisti afroamericani e a ingaggiare uno studio legale che riveda le sue politiche.

Time's Up: "Siamo scettici, il tempo scorre" - Inoltre verrà disposta una maniera confidenziale per i singoli per denunciare violazioni. In risposta all'annuncio, l'organizzazione "The Time's Up" ha espresso scetticismo sul fatto che la Hollywood Foreign Press Association risolverà i suoi problemi e ha chiesto più dettagli specifici, una tabella di marcia con date e impegni risoluti. "Il tempo scorre", ha dichiarato Tina Tchen, presidente e ceo di Time's Up.

