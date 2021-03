Golden Globe, la gioia di Laura Pausini per il premio: "Mai sognato di vincerlo, non posso crederci"

Un pezzo di Italia trionfa i 78esimi Golden Globe, grazie a Laura Pausini. La sua "Io sì/Seen", da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti, vince il premio come migliore canzone originale. "Sono così orgogliosa ho la pelle d'oca. Grazie mille", ha detto la cantante collegata dalla sua casa. Una gioia giustificata dato che è la prima volta che un brano interamente in italiano vince. E chissà se l'onda lunga di questo successo non passi anche per il prossimo 15 marzo, quando saranno svelate le nomination degli Oscar.