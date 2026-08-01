La mostra del cinema di Venezia celebra "Harry Potter"

L'edizione del 2026 sarà ancora più speciale, con i fan pronti a festeggiare il 25esimo anniversario del primo capitolo sul grande schermo, anche in vista dell'imminente serie originale "Harry Potter e la Pietra Filosofale", che debutterà a Natale 2026. Le celebrazioni in tutto il mondo coinvolgeranno i fan di numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, con eventi, esperienze e iniziative dedicate. E in Italia, quest'anno, ci si ritroverà a Venezia, nei giorni della Mostra del cinema, con una serata-evento in cui, oltre a una speciale proiezione di "Harry Potter e la Pietra Filosofale", ci saranno aree tematizzate ed elementi famosi della saga, pensati per regalare momenti indimenticabili e l'emozione di tornare, almeno per un giorno, tra le mura di Hogwarts.