La mostra del cinema di Venezia celebra "Harry Potter"
I festeggiamenti del 25esimo anniversario arriveranno anche nelle sale cinematografiche: dal 26 agosto al 2 settembre tornerà sul grande schermo "Harry Potter e la Pietra Filosofale"
Harry Potter e la pietra filosofale © IPA
La mostra del cinema di Venezia celebra i 25 anni di "Harry Potter e La Pietra Filosofale" con una proiezione speciale. Come ogni anno, il 1° settembre i fan del maghetto di tutto il mondo celebrano il "Back to Hogwarts", la giornata che segna il ritorno degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts a bordo dell'Hogwarts Express, in partenza dal leggendario binario 9 e 3/4. Nato come un momento celebre della storia di Harry Potter, il Back to Hogwarts è diventato negli anni una tradizione globale capace di riunire generazioni di appassionati attraverso eventi, uscite cinematografiche, attività e iniziative che celebrano il legame senza tempo con il mondo creato da J.K. Rowling.
Eventi in tutto il mondo
L'edizione del 2026 sarà ancora più speciale, con i fan pronti a festeggiare il 25esimo anniversario del primo capitolo sul grande schermo, anche in vista dell'imminente serie originale "Harry Potter e la Pietra Filosofale", che debutterà a Natale 2026. Le celebrazioni in tutto il mondo coinvolgeranno i fan di numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, con eventi, esperienze e iniziative dedicate. E in Italia, quest'anno, ci si ritroverà a Venezia, nei giorni della Mostra del cinema, con una serata-evento in cui, oltre a una speciale proiezione di "Harry Potter e la Pietra Filosofale", ci saranno aree tematizzate ed elementi famosi della saga, pensati per regalare momenti indimenticabili e l'emozione di tornare, almeno per un giorno, tra le mura di Hogwarts.
Il film torna nella sale
Le celebrazioni del 25esimo anniversario arriveranno anche nelle sale cinematografiche: dal 26 agosto al 2 settembre tornerà sul grande schermo "Harry Potter e la Pietra Filosofale", il primo capitolo della saga diretto da Chris Columbus. Un'occasione unica per i fan di rivivere la magia che ha dato inizio alla storia di Harry Potter e per le nuove generazioni di scoprire al cinema il film che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. I biglietti saranno disponibili dal 31 luglio.