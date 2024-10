La Famiglia Addams, la foto della reunion del cast dopo 33 anni dal primo film

Basato sull'omonimo fumetto di Charles Addams, La Famiglia Addams ha avuto diversi adattamenti per il cinema e la tv. Il primo film del 1991 con la regia di Barry Sonnenfeld riscosse grande successo al box office con quasi 200 milioni d'incasso a fronte di un budget da 30 milioni. Arrivò quindi un sequel, uscito nel 1993, ma fu un insuccesso (incassò 111 milioni di dollari con un budget da 47 milioni). Tempo fa lo stesso regista aveva spiegato cosa non andò bene, a partire dalla campagna pubblicitaria: "Era così identica a quella del primo film che penso che la gente fosse confusa". Per quello non si parlò più di un terzo capitolo: "Quelli erano giorni in cui i sequel non andavano molto bene, di solito incassavano la metà o i due terzi di quanto incassavano gli originali". Poi arrivarono altri adattamenti, come il film del 1998 e successivamente le pellicole animate del 2019 e 2021. Nel 2022 la famiglia Addams è tornata di nuovo di moda grazie a Tim Burton che ha diretto l'acclamata serie tv "Mercoledì" con protagonista Jenna Ortega nel ruolo principale precedentemente interpretato da Christina Ricci, che è invece guest star della prima stagione. Grazie a questa serie, oggi Mercoledì sembra particolarmente popolare tra gli spettatori più giovani, in linea con il modo in cui i due capitoli degli anni 90 erano stati realizzati come film per famiglie.