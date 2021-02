La famiglia Addams torna in tv: una serie su Mercoledì diretta da Tim Burton

A ottobre Deadline aveva lanciato in esclusiva una notizia che aveva immediatamente fatto il giro del mondo: Tim Burton sarebbe stato in trattativa per prendere parte alla realizzazione di una serie con protagonista la celebre famiglia creata da Charles Addams nel 1938. Ora questo rumor è diventato realtà. La prima stagione sarà composta da otto episodi, Al Gough e Miles Millar (creator di "Smallville") saranno sceneggiatori, mentre Burton si occuperà della regia.

Sarà "un supernatural mystery drama che si focalizzerà sugli anni trascorsi da Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. Mercoledì cercherà di controllare le sue emergenti abilità psichiche, contrastare una serie di mostruosi omicidi che sta terrorizzando la cittadina, e risolvere il mistero che coinvolse i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre tenterà di districarsi tra i suoi nuovi e complicati rapporti alla Nevermore Academy".

"Quando abbiamo sentito per la prima volta l’idea di Al Gough e Miles Millar per Mercoledì siamo rimasti colpiti come da una freccia di una balestra nel nostro cuore. Avevano azzeccato tono, spirito e personaggi, e offrivano uno sguardo originale su questa storia” ha commentato Teddy Biaselli, direttore delle serie originali Netflix. "Poi abbiamo saputo che il regista visionario e grande fan della Famiglia Addams Tim Burton voleva debuttare in televisione con questa serie. Tim ha una certa esperienza nel raccontare storie di emancipazione incentrate su emarginati sociali come Edward Mani di Forbice, Lydia Deitz e Batman. E ora porterà la sua visione unica su Mercoledì".

