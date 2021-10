L'ultimo James Bond parte col botto e anche Daniel Craig "brilla"... sulla Walk of Fame

"No Time to Die" segna un record di incassi al boxoffice internazionale (senza contare America e Cina dove il film sarà nelle sale dall'8 ottobre) a pochi giorni dalla sua uscita: 119 milioni di dollari, contro una previsione che lo attestava sui 90 alla partenza. E intanto anche Daniel Craig "brilla". L'attore è infatti stato onorato con la stella sulla Hollywood Walk of Fame dal suo co-protagonista Rami Malek.



Craig, 53 anni, ha preso parte alla cerimonia insieme a Malek e ai produttori di James Bond Michael G. Wilson e Barbara Broccoli mercoledì sera.

Dell'attore, che ha al suo attivo cinque 007, Wilson ha detto: "Per la sua natura caritatevole e il suo indiscusso talento è più che qualificato per ricevere questo stimato onore".

Perfettamente in sintonia con il suo personaggio la star di James Bond ha ricevuto l'onorificenza in abito grigio chiaro con cravatta nera e scarpe eleganti nere lucide.

Malek, che nel film interpreta il nefasto Lyutsifer Safin e che ha consegnato a Craig la targa ha invece detto: "Sono così orgoglioso di essere qui a celebrare la stella di Daniel Craig sulla Walk of Fame" aggiungendo: "È stato un privilegio aver lavorato con lui, recitare al fianco del suo James Bond più iconico nella sua ultima avventura", h

Craig ha infatti confermato molto prima dell'inizio della produzione che questo film, il 25° della leggendaria serie di Bond, sarebbe stato il suo ultimo, chiudendo una serie che include "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall", "Spectre" e "No Time To Die".