L'ex giocatore Nba Dennis Rodman svela: "Madonna mi offrì 20 milioni per metterla incinta"

Ospite della trasmissione radiofonica "The Breakfast Club", l'ex giocatore dell'Nba Dennis Rodman si è lasciato andare a rivelazioni scottanti sulla sua celebre ex Madonna. I due ebbero una breve frequentazione nel 1993 e a quanto dichiarato da Rodman la popstar voleva a tutti i costi un figlio da lui: "Mi offrì 20 milioni di dollari per metterla incinta. Questo se il bambino fosse venuto alla luce".

Rodman ha poi raccontato un aneddoto particolare legato alla voglia di maternità dell'ex Material Girl. "Stavo giocando a dadi Las Vegas e lei era a New York. Mi chiamò per dirmi che stava ovulando e le dissi che in cinque ore sarei stato da lei. Mandò un aereo a prendermi, andai a casa sua a fare quello che dovevo e poi tornai a Las Vegas a giocare a dadi", ha rivelato durante l’intervista.



La loro frequentazione durò solo pochi mesi e non ebbero un figlio insieme. L'ex giocatore ha però ipotizzato che lo stesso tipo di "contratto" sia stato offerto al suo "successore" Carlos Leon, all'epoca personal trainer di Madonna, che nel 1996 la rese madre per la prima volta di Lourdes Maria e da cui la popstar si separò poco dopo il parto.