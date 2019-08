Madonna compie 61 anni e stupisce tutti: la Regina del Pop è in perfetta forma

Il 16 agosto Madonna compie 61 e mostra ai suoi fan su Instragram quanto sia ancora in forma e pronta per la partenza del suo Mademe X World Tour (al via il 12 settembre da New York). Con un video su Instagram, la Regina del Pop ha svelato l'esercizio che esegue ogni giorno come riscaldamento prima delle prove, dando prova della sua grande incredibile elasticità fisica.