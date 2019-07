L'estate "Senza pensieri" di Fabio Rovazzi, con Loredana Berté e J-Ax

Un brano dalle sonorità pop-funky che si fa cantare per la sua leggerezza e la ritmicità del sound che non a caso esce nel periodo più spensierato dell’anno, quando si va in vacanza, si chiudono le scuole e la gente finalmente va in vacanza.



Rovazzi si diverte a stare su piani differenti, a giocare sui contrasti e sul rovescio della medaglia. L'obiettivo è quello di sensibilizzare sull'eccessivo consumismo, dove non c'è più nessuna distinzione tra il lusso e le necessità. Al centro del brano anche l'utilizzo ossessivo dei social, dove i valori sono la fama e la notorietà e per ottenerli è necessario attirare più follower possibile, e i giganteschi problemi ambientali come il surriscaldamento globale e la plastica nei mari.