Fabio Rovazzi si fidanza con la youtuber, amore ai Caraibi

Dal trattore in tangenziale alla youtuber ai Caraibi, da Karina (Bezhenar) a Karen (Rebecca Casiraghi), ecco come se la spassa Fabio Rovazzi. Dopo l'addio alla storica fidanzata, ha iniziato la storia con la youtuber Karina, in arte Kokeshi. Si conoscevano già, ma prima erano entrambi fidanzati, poi quando si sono ritrovati single è scattata la scintilla. E ora si godono il primo viaggio insieme.