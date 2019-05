Addio a Karina, Fabio Rovazzi torna single

Fabio Rovazzi è tornato single. Dopo tre anni d'amore si è conclusa la storia con la Bezhenar. E' lui stesso a rivelarlo in una storia social in cui scrive: “Per tutti quelli che me lo chiedono... sì. Io e Karina ci siamo lasciati da un po' di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti. Buona notte”.