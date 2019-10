Kurt Cobain, asta da record per il cardigan indossato durante la performance a "Mtv Unplugged"

Quanto sareste disposti a spendere per un maglione? 334 mila dollari , se si tratta del cardigan verde indossato da Kurt Cobain durante la storica performance a " Mtv Unplugged " del 1993. Il capo d'abbigliamento è stato battuto all'asta alla Julien's Auctions in California, superando il prezzo di partenza, stimato tra i 200 e i 300mila dollari. La vendita ha trasformato l'oggetto di culto nel cardigan più costoso mai acquistato . Secondo quanto riferito dalla casa d'asta, il capo non è mai stato lavato : sarebbero presenti ancora le macchie originali lasciate dal cantante scomparso nel 1994, oltre a bruciatura di sigaretta.

GLI ALTRI CIMELI VENDUTI - Il cardigan del frontman dei Nirvana non era l'unico cimelio del rock messo all'asta. Da Julien's Auctions sono stati venduti anche la motocicletta Harley Davidson XLH Sportster 1000 appartenuta ad Elvis Presley, per una cifra di 106mila dollari. la sua Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe, al prezzo di 125 mila dollari e la giacca in velluto che Michael Jackson indossò al 65esimo compleanno di Elizabeth Taylor, battuta per 65 mila dollari a fronte di un prezzo stimato tra i 10 e i 20 mila dollari.