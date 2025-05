Kozel Carroponte si prepara per un'estate all'insegna della musica e del divertimento

Ricco il palinsesto musicale, che spazia dal pop al rock, dall’elettronica all’indie.. Ecco gli appuntamenti dell'estate 2025:



17 Maggio Reconstruction Tour

2 Giugno Slam Dunk Festival Italy 2025

6 Giugno Febbre a 90 Party

7 Giugno Ops - Official Party by School Zoo

13 Giugno Don Toliver ON TOLIVER

14 Giugno Vibras con Nicky Jam, Morad e Baby Gang

16 Giugno Avenged Sevenfold V

17 Giugno Deftones

19 Giugno Fontaines DC

21 Giugno Brutalism 3000

25 Giugno J Balvin & Tony Effe

28 Giugno Cristina D'Avena e Gem Boy

4 Luglio Modena City Ramblers & Folkstne

8 Luglio Afterhours

11 Luglio Jamie XX

17 Luglio Stupido Motel

18 Luglio La vita a 30 anni

19 Luglio Peso Pluma

20 Luglio El Gran Combo de Puerto Rico & X Salserin - El rencuentro

26 Luglio Urban Fest con El Alfa R

27 Luglio Perù Salsa All Stars

29 Luglio Empire of the Sun

9 Settembre The Kolors

12 Settembre Capo Plaza

13 Settembre Finley - Back to School 14 Settembre Tba

19 Settembre Benji e Fede20 Settembre Silent Bob & Sick Budd