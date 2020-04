Katy Perry piange la morte della sua gatta

Dopo 15 anni di fusa e coccole, Katy Perry ha detto addio alla sua gatta Kitty Purry. La popstar su Instagram ha pubblicato alcuni scatti della micia, condividendo con i follower un tenero messaggio. "Spero possa riposare tra filetti di salmone e tartare di tonno nel paradiso dei gatti. Kitty grazie per le coccole e la compagnia che mi hai fatto per tutto questo tempo", ha scritto la Perry

"Kitty Purry strusciò nella finestra del mio ex fidanzato 15 anni fa, incinta e alla ricerca di un rifugio, Due lettiere e molte lune dopo, questa gatta di strada è diventata un'adorabile mascotte per molte persone. La scorsa notte Kitty ha concluso la sua nona vita. Grazie ai miei fratelli David e Gareth per essere stati dei genitori fantastici", si legge nel post pubblicato dalla cantante.

L'amica a quattro zampe è stata quindi testimone degli esordi e del successivo successo planetario della Perry, ma putroppo la cantante non potrà farle conoscere la sua prima figlia. Non è l'unica nota amara per la futura mamma, che qualche settimana fa ha perso anche l'amata nonna Ann e ha dovuto rimandare le nozze con Orlando Bloom per colpa del coronavirus.

Ti potrebbe interessare: