Katie Holmes ha un nuovo amore: è lo chef delle star Emilio Vitolo

Dopo aver chiuso un matrimonio complesso con Tom Cruise, Katie Holmes si è lasciata alla spalle la relazione con Jamie Foxx, con cui ha passato gli ultimi 6 anni in totale discrezione. Pare che ora l'attrice di "Dawson's Creek" abbia trovato un nuovo amore. Il Daily Mail, infatti, ha pubblicato delle foto in cui si vede la 41enne che bacia un uomo: si tratta di Emilio Vitolo, volto noto del jet set newyorkese, che porta in viso la bellezza del mix tra mamma peruviana e papà italiano.