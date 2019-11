Katie Holmes sotto la giacca mostra le smagliature

Chic lo è sempre stata, ma adesso Katie Holmes appare ancora più bella e naturale. Non ha mai ceduto ai ritocchi e non vuole nemmeno che si usi photoshop sulle sue immagini e così per Vogue ha posato con la pancia nuda mettendo in mostra orgogliosa anche qualche piccola smagliatura. Non ha paura di invecchiare e sorride alla vita. Si professa single e accanto ha la figlia Suri, avuta da Tom Cruise.