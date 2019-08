Amore al capolinea per Katie Holmes e Jamie Foxx

E' ufficialmente finito l'amore "sotto traccia" di Katie Holmes e Jamie Foxx. I due in questi sei anni non hanno mai parlato apertamente della relazione e sono stati bravissimi ad evitare i paparazzi, che sono riusciti a beccarli insieme solo in rare occasioni. Anche l'annuncio della rottura è arrivato a mesi di distanza su "E! News", che ha pizzicato Foxx con la nuova fidanzata Sela Vave fuori dal un locale di West Hollywood.