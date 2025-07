Nel giorno della festa della mamma l'attrice aveva postato un video in cui teneva stretta la mano della madre in un letto d'ospedale e poche settimane fa la star di "Serendipity" ha condiviso un altro lungo post dedicato a chi si occupa di familiari malati, in occasione della settimana dei caregiver: "Dal 9 al 15 giugno si celebra la settimana dei caregiver nel Regno Unito. Prendersi cura di un parente anziano, malato o disabile è istintivo per molti, ma anche i più determinati si trovano ad affrontare enormi difficoltà fisiche, emotive e finanziarie. Vivere in un costante stato di preoccupazione, oltre all'inevitabile cambiamento nel rapporto con qualcuno che prima era indipendente e in salute, è emotivamente logorante. Cercare di lavorare e gestire l'assistenza è una lotta quasi impossibile, soprattutto se non si hanno fratelli o familiari che si facciano carico della fatica e, come per la maggior parte degli eventi traumatici della vita, molte persone preferiscono mantenere le distanze dall'argomento della malattia e della mortalità, ritrovandosi spesso senza una rete di supporto. Fino al 77% dei caregiver ha tendenze suicide. Il mix di paura, esaurimento, dolore anticipato e solitudine è difficile da sopportare. Consultate il link nella mia biografia e ricordatevi di prendervi cura di chi si prende cura di qualcuno. È un privilegio prendersi cura, ma è anche tante altre cose ed è giusto dirlo. A chiunque là fuori stia lottando, mando il mio amore e il mio sostegno. È così difficile".