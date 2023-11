La leggenda di "The Karate Kid" continua Proprio la presenza dei due attori sembra indicare che il nuovo film sarà una sorta di fusione dei due diversi filoni: il cosiddetto "Miyagi-verse", che ruota attorno alla figura dell'allenatore-mentore nippo-americano interpretato dal compianto Pat Morita, scomparso nel 2005, ha operato nei primi tre film con Macchio, così come nel seguito del 1994 "The Next Karate Kid", con Hilary Swank al fianco di Morita. Il Cobra Kai, che prende il nome dal dojo di Johnny Lawrence (William Zabka), che il personaggio di Macchio, Daniel LaRusso, sconfigge nel momento culminante del primo film, opera anch'esso nel "Miyagi-verse", con Morita che appare nei flashback. E poi c'è invece il film del 2010, che ha trasferito l'azione in Cina, sostituendo l'arte marziale principale del karate con il kung fu e ha affidato a Chan il ruolo di mentore/allenatore del signor Han, in stile Miyagi.

Alla ricerca di un nuovo protagonista Il lancio del film, che sarà diretto da Jonathan Entwistle, è arrivato con un video in cui Ralph Macchio e Jackie Chan lanciano ufficialmente il casting per trovare una nuova stella teenager che possa essere il nuovo "Karate Kid". "Ragazzi iniziate a dare la cera e togliere la cera" dice Ralph Macchio riferendosi al celebre insegnamento di mister Miyagi, mentre Charlie Chan lo corregge dicendo "intendi metti la giacca, toglila, appendila", riferendosi ai suoi insegnamenti nel remake.

Ralph Macchio e Jackie Chan insieme nel "Karate Kid" del 2024 In questo nuovo capitolo quindi Ralph Macchio e Jackie Chan riprenderanno i loro storici ruoli. Macchio quello di Daniel LaRusso: nella saga originale era un adolescente che si trasferiva in California e imparava il karate da un maestro giapponese, il signor Miyagi. Macchio ha poi ripreso il ruolo da adulto per la serie tv "Cobra Kai", nella quale apriva una propria scuola di arti marziali seguendo la filosofia e gli insegnamenti del signor Miyagi. Jackie Chan è invece apparso nel remake del 2010, dove interpretava il signor Han, un maestro di kung fu che insegnava a un ragazzo di nome Dre Parker come difendersi dai bulli.