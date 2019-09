Addio a Robert Garrison: in "Karate Kid" interpretò Tommy, aveva 59 anni

Lutto nel mondo del cinema: all'età di 59 anni è morto Robert Garrison. L'attore era conosciuto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di "Karate Kid - Per vincere domani" Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del film.

Garrison aveva ripreso il suo ruolo anche in occasione di "Karate Kid II - la Storia Continua" e della serie Cobra Kai, il progetto di YouTube che ha ottenuto un discreto successo. In carriera era apparso anche in altri show come MacGyver e Colombo. Il suo portavoce Rick Henriques ha annunciato la triste notizia senza rivelare la causa della morte. "Per la famiglia di Cobra Kai e Karate Kid è una perdita enorme. Era un ragazzo grandioso e un attore fantastico" ha dichiarato.



Jon Hurwitz, produttore e autore di Cobra Kai, ha aggiunto: "Rob apprezzava e amava il tempo trascorso sul set della serie. Non vedevamo l'ora di rivedere il suo volto sorridente in occasione delle riprese di questa stagione e avevamo progettato di far andare di nuovo in moto Tommy. Ma rimarrà nei nostri pensieri ogni giorno mentre cercheremo di renderlo orgoglioso".