In "Karate Kid: Legends" Jackie Chan e Ralph Macchio uniscono le forze: le immagini del nuovo film

Nel cast oltre a Jackie Chan e Ralph Macchio (Karate Kid) anche Ben Wang ("American Born Chinese), Joshua Jackson ("Dawson's Creek", "Doctor Odyssey), Sadie Stanley (Kim Possible") e Ming-Na Wen ("Mulan", "Agents of S.H.I.E.L.D.", "The Mandalorian"). La storia di "Karate Kid: Legends" è stata sceneggiata da Rob Lieber ("Peter Rabbit" e "Piccoli brividi 2"), mentre alla regia troviamo Jonathan Entwistle, che ha firmato serie come "The End of the F***ing World" e "I Am Not Okay with This".