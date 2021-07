Kanye West è tornato: mega evento ad Atlanta per presentare il nuovo "Donda"

Con un evento trasmesso in livestreaming globale, Kanye West ha presentato il suo nuovo disco " Donda" in anteprima mondiale durante una listening session sold out al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Un evento strano e senza parole. Mentre l'album veniva riprodotto, per tutta la sua durata, Kanye si aggirava al centro dello stadio senza microfono. "Donda", che prende il nome dalla defunta madre del rapper, offre ai fan uno sguardo sul suo matrimonio in rovina con Kim Kardashian e presenta collaborazioni con Jay-Z e Travis Scott .

Dopo essersi presentato allo stadio con quasi due ore di ritardo, West è arrivato al centro del terreno di gioco, che per l'occasione aveva un pavimento bianco (a prima vista quasi una pista di pattinaggio sul ghiaccio), con una maschera semitrasparente e un completo tutto rosso con scarpe arancioni della sua linea Yeezy. Il 44enne rapper ha iniziato a passeggiare per l'arena sotto i riflettori mentre le varie tracce dell'album risuonavano. Presenti all'evento anche sua ex moglie Kim Kardashian con due dei loro quattro figli, North e Saint, e Khloe Kardashian, seduti in prima fila.

ll Mercedes-Benz Stadium vanta una capienza di 71mila posti, con West che secondo quanto riferito dal sito Showbiz 411 avrebbe "regalato 5mila biglietti" agli studenti nell'area di Atlanta, mentre alcuni fan "hanno pagato un paio di centinaia di dollari per i posti".

Durante l'evento Kanye a volte camminava, altre cadeva in ginocchio o saltellava. A differenza dei suoi tipici concerti ha lasciato che la sua musica parlasse mentre la maggior parte dei partecipanti ascoltava in silenzio e applaudiva alla fine di ogni traccia tra gospel, vibrazioni hip-hop, e la sua voce in auto-tune. Durante una toccante traccia, ha risuonato anche il sample della voce della defunta madre del rapper che diceva ripetutamente "Non abbandonare mai la tua famiglia". Poi in un momento particolarmente commovente, è arrivata una canzone dedicata al suo matrimonio fallito con Kim Kardashian.

Quando dagli altoparlanti ha iniziato a risuonare "No Child Left Behind", Kanye si è inginocchiato prima di sollevarsi leggermente nella posizione di un corridore su pista come Sha'Carri Richardson, che salterà le Olimpiadi di Tokyo dopo un test di marijuana positivo questo mese: una decisione che ha fatto molto discutere. Il rapper si è quindi alzato e ha puntato il dito in aria mentre rieccheggiavano le parole "Ha fatto miracoli su di me".

L'ANNUNCIO - Kanye West aveva rivelato la data di uscita del suo decimo album in studio solo pochi giorni fa, il 20 luglio, durante la sesta partita delle finali NBA, con uno spot che vedeva protagonista la velocista Sha'Carri Richardson). All'interno del video uno spezzone della nuova canzone "No Child Left Behind".

"Donda" fa seguito alla pubblicazione dell’album "Jesus is king" del 2019, che ha vinto un Grammy come Best Contemporary Christian Album e ha fatto la storia con un debutto al primo posto nelle classifiche Rap Album, Gospel Album e Billboard 200, superando i Beatles e accostandosi ancora una volta ad Eminem per il maggior numero di debutti consecutivi (nove) al primo posto nella storia delle classifiche.

Il disco era stato annunciato per luglio 2020, ma l'uscita non abbe luogo. Uscì invece un singolo con Travis Scott, "Wash up the blood". Oltre a Jay-Z e Travis Scott, nell'album compaiono anche Pop Smoke, Travis Scott, Pusha T, Baby Keem, Lil Baby, Lil Durk e altri.