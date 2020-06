Kanye West dona 2 milioni di dollari per far studiare la figlia di George Floyd

Gianna Floyd, la figlia di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso da un poliziotto la scorsa settimana, ha solo 6 anni, ma del suo futuro scolastico non dovrà preoccuparsi più. Kanye West infatti ha istituito un fondo che coprirà interamente le tasse richieste per i suoi studi, università compresa. Per esprimere il suo sostegno alla famiglia Floyd e alla Black Lives Matter il rapper ha donato in tutto 2 milioni di dollari , che copriranno anche le spese legali per le famiglie di Arbery e Taylor, uccisi rispettivamente in Georgia il 23 febbraio e a Louisville il 13 marzo di quest’anno.

Duramente criticato negli anni passati per il suo appoggio a Donald Trump il marito di Kim Kardashian questa volta prende una posizione decisamente anti-governativa, dopo essere sceso anche lui in piazza a Chicago insieme al movimento "Black lives Matter".

Pur senza commentare la tragica morte di George Floyd, Kanye West ha voluto esprimere il suo completo e sentito appoggio alla famiglia e al popolo afro-americano.



L’artista ha anche deciso di supportare le aziende di imprenditori afroamericani con contributi finanziari nella sua città natale, Chicago. Anche la moglie Kim Kardashian non è rimasta con le mani in mano e si è offerta di pagare le spese mediche per uno dei manifestanti feriti durante una delle tante manifestazioni che si sono svolte in questi giorni.

Come i coniugi West-Kardashian sono tantissimi gli artisti e le star che in questi giorni stanno prendendo posizione scendendo in piazza per protestare e far sentire la propria voce.

