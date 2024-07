Jovanotti, un anno dopo il "botto": "Sta andando tutto bene, tornerò più forte di prima"

Lorenzo sta lavorando sodo da settimane (non a caso nella storia l'hashtag in evidenza è #avanticonlafisioterapia) per lasciarsi alle spalle l'incubo vissuto, per ritrovare la forma fisica e per prepararsi al suo ritorno sul palco, previsto la prossima primavera con il tour nel palazzetti. Per uno come lui stare fermo tanto tempo, quando oltre tutto c'erano già progetti artistici in cantiere, è stata una sofferenza indicibile, e tutta la voglia di riprendere contatto con il pubblico la si è toccata con mano qualche settimana fa quando a sorpresa si è esibito durante il Festival of the Sun a Casole d'Elsa.