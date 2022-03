Jovanotti saluta la primavera con una serenata rock'n'roll: ecco "I Love You Baby"

Si intitola "I Love You Baby" il nuovo singolo con cui Jovanotti saluta la primavera e aggiunge un nuovo tassello al suo "Disco del sole", il suo progetto in divenire che per il momento non prevede un'uscita fisica ma solo la pubblicazione, senza scansioni temporali precise, di nuova musica.

Pubblicata in questo 21 marzo "I Love You Baby" è una serenata rock'n'roll, in cui Jova fonde la sua vena romantica con quella danzereccia.