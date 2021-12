Arance, mele, mandarini bio: Jovanotti regala frutta per presentare il nuovo singolo "La Primavera". Un furgoncino del suo Jovaparty 2 l'ha distribuita in giro per Milano, con il brano in sottofondo. Nel video postato sui social si vedono tanti Babbi Natale al lavoro. "Alla mia casa discografica un po' scherzando ho detto 'perché invece dei soliti billboard non regaliamo della frutta di stagione a chi passeggia in centro?' ed eccoci", dice Lorenzo Cherubini.