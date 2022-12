Jovanotti pubblica "Il disco del sole", un fiume di nuova musica

Un vero e proprio fiume di nuova musica che raccoglie le canzoni fino a ora disponibili solo in digitale, tra cui l'ultimo singolo "Se lo senti" , più numerosi inediti e anche versioni live e remix. "'Il disco del sole' raccoglie canzoni che sono nate in questi due anni recenti e fulminei che hanno ribaltato parecchie consuetudini - racconta Jovanotti -. Per dirne una che riguarda me e la mia musica, non ho scritto queste canzoni perché fossero un album, le ho scritte una alla volta per stare dentro alla musica, per tenere aperto un ponte immaginario tra il mio cuore e tutto il resto".

Leggi Anche Si chiude il Jova Beach Party 2022: 60mila persone al gran finale di Bresso

Jovanotti lancia "Il disco del sole" a un mese esatto dal rilascio di "Se lo senti lo sai", ballata dai toni caldi in cui si respira l’epica intima dei grandi pezzi di Jova, scritta a quattro mani con l’amico e frontman dei Subsonica Samuel Romano, prodotta da Lorenzo con Rick Rubin, trasmessa in radio ai vertici delle classifiche. La cover de "Il disco del sole" è realizzata da Pietro Ruffo, artista romano, e nasce dal bozzetto di un ricamo che ha dato forma a un tappeto artigianale nato dall’amicizia e dalla collaborazione con Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, e con una fabbrica di ricami di Perugia dove Lorenzo, affezionatissimo alla manualità, ha seguito i lavori in prima persona come documentato in un originale video-racconto disponibile su JovaTv.

Ufficio stampa

"'Il disco del sole' è il titolo di un disco ed è soprattutto riferito alla stella e alla sua forma. Il pianeta chiamato Terra, dove esiste questa cosa che chiamiamo vita, negli ultimi due anni ha compiuto due giri completi intorno alla stella che chiamiamo Sole - spiega Jova -. In questi due anni ogni giorno ho guardato il sole, come se fosse l’unica cosa stabile ovunque mi trovassi, mentre tutto il resto vacillava. Mentre nascevano queste canzoni ero quasi sempre solo con una chitarra e un laptop aperto su un programma per registrare nel modo più istintivo possibile, quasi nessun passaggio intermedio. Il fatto che fossi solo però conteneva il fatto che desiderassi gente intorno a me, soprattutto corpi che danzano, occhi che brillano, voci che cantano".

"Un disco nato in intimità non è detto che sia intimista, in questo caso per me è stato il contrario, come dire che il sole è solo ma non è per niente solitario - prosegue -. Queste canzoni sono un sistema solare, il mio campo gravitazionale, la cosa che le tiene insieme è l’energia e l’energia è una cosa difficile da definire, come tutte le cose fondamentali. Associata ad altre parole l’energia si capisce un po’ meglio: cinetica, potenziale, termica, elastica, elettrica, chimica, nucleare, sono tutti tipi di energia. Possiamo inventare tipi di energia semplicemente associando una parola: energia emotiva, energia psichica, ritmica, spirituale, poetica. È un gioco divertente e andando avanti resta sempre un mistero che non si chiarisce, l’energia resta un mistero. Un mistero che personalmente mi tiene in ballo e mi trattiene dal precipitare in un vuoto, dal trasformarmi in un buco nero, destino di tutte le stelle ma non ancora del Sole”.

"IL DISCO DEL SOLE" TRACKLIST

1 - Se lo senti lo sai

2 - I love you baby

3 - La primavera

4 - Sensibile all’estate

5 - Un amore come il nostro

6 - Tra me e te

7 - Oasi

8 - Mediterraneo

9 - Tirannosauro

10 - Alla salute

11 - Corpo a corpo

12 - Ricordati di vivere (primo battito)

13 - Mariacallas

14 - Non dimenticar

15 - Border jam

16 - Everest

17 - Yalla yalla

18 - In viaggio

19 - E si fa bello per te

20 - Allelù

21 - Il boom

22 - A casa tutti bene (original soundtrack)

23 - Ricordati di vivere

24 - Ricordati di vivere (Orang3 Version)

25 - Sensibile all’estate (mediterranea)

26 - Oasi (karacorum original demo)

27 - Tra me e te (karacorum original demo)

28 - Sul lungomare del mondo (live acoustic pomeriggio Fermo JBP22)

29 - Serenata rap (live acoustic pomeriggio Barletta JBP22)

30 - Mediterraneo (live pomeriggio Barletta JBP22 feat. Canzoniere Grecanico Salentino)

31 - Ricordati di vivere (live acoustic pomeriggio Barletta JBP22)

32 - Gracias a la vida (live pomeriggio Aosta JBP22 feat. Ana Tijoux)

33 - Il boom (Benny Benassi & Riccardo Marchi remix)

34 - Il boom (Paolo Baldini Dubfiles remix)

35 - Il boom (feat. Tananai)

36 - Yalla yalla (karacorum original demo)

37 - Everest (Kakawa remix feat. Kakawa)

38 - Come musica (live Kontiki Stage pomeriggio Viareggio JBP22)