Jovanotti, nate trenta tartarughe subito dopo il concerto sulla spiaggia

I piccoli sono stati guardati a vista dai volontari dell'associazione Domizia, che curano i siti di tartaruga sul litorale casertano e napoletano con l'Enpa Salerno nell'ambito del progetto "Caretta in vista" della stazione zoologica Anton Dohrn. "Concerto sulla spiaggia e siti di Caretta Caretta possono coesistere - dice il presidente dell'associazione Domizia Vincenzo Ammaliato - l'importante è che vi siano attenzione e rispetto reciproci".

"E' importantissimo parlare di ambiente, favorire il dialogo e mantenere sempre alta l'attenzione - ha continuato - Sorrentino -. Abbiamo sempre lavorato attenendoci scrupolosamente alle normative insieme alle commissioni di tutte le istituzioni coinvolte e con il massimo rispetto per le spiagge. E la collaborazione con WWF ci garantisce una perfetta interazione con ciascuna realtà locale".

I piccoli di tartaruga sono stati "scortati" dai volontari, e hanno trovato facilmente il mare, anche perché il posto in cui sono nati è poco urbanizzato, non essendovi in zona case e quindi non c'erano luci che potevano influenzare l'orientamento delle piccole tartarughe, e gli unici bagliori erano quello naturale della luna, che gli animaletti seguono d'istinto appena rompono le uova e sbucano dalla sabbia, e le luci rosse dei volontari, che però non infastidiscono le tartarughe. "Ora aspetteremo 48 ore per eventuali altre schiuse - spiega Ammaliato - e nel caso non ve ne fossero, scaveremo per vedere se vi sono altre uova".