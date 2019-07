Jovanotti fa ballare una tribù di 45mila persone: nemmeno la pioggia ferma il "Jova Beach Party"

Uno spettacolo all'impronta, dove l'ispirazione del momento influenza una scaletta in divenire. Una situazione già di per sé rischiosa, che in questo debutto si è acuita all’ennesima potenza a causa del maltempo che cii ha messo lo zampino. Un temporale che si è abbattuto a più riprese sull'area dello show ha infatti costretto la band a cambi in corsa. Se la possibilità di una interruzione dello show paventata da Lorenzo fortunatamente non si è poi concretizzata, i gazebo messi in fretta e furia sul palco per proteggere musicisti e strumentazione, i guasti alle tastiere, i maxi schermi smontati in tempo zero, hanno sicuramente rappresentato un ostacolo in più. Che si è riverberato in qualche pasticcio figlio dell'improvvisazione, vedi una versione di "Baciami ancora" partita per la tangente dove Jova ha dovuto ironicamente riprendere la band che "non ricorda gli accordi".



Ma in una situazione così complessa ed evidentemente ancora in uno stato di work in progress è il minimo e la cosa importante è come Lorenzo abbia superato anche il passaggio più complicato e, soprattutto, la gente non abbia smesso un attimo di divertirsi e ballare. Tanto che alla chiusura dello show, dopo quasi tre ore, partivano i cori "se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo". Tutti entusiasti per uno show che partito con "Megamix", pezzi altrui a parte ha infilato 28 brani, con pochissimi cali di tensione e ancora meno pause. "Ti porto via con me", "Sabato", ""La statua della mia libertà" con Samuel, "Piove" con un inserto di "Sapore di sale", "Serenata rap", "L'ombelico del mondo". E poi ancora "Estate", "Bella", "Penso positivo", "Il più grande spettacolo dopo il big bang". Fino al finale festoso di "Ragazzo fortunato". Tanto che tra le cose da registrare nello spettacolo, c'è forse la lunghezza che, al termine di una giornata così intensa, potrebbe essere asciugata un po’. Dettagli. E di tempo per rodare tutto ce n'è visto che adesso si replica fino al 31 agosto.