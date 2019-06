Jovanotti, il "Jova Beach Party" sarà anche un Ep con 7 canzoni inedite

Sarà l'estate di Jovanotti. In attesa del "Jova Beach Party", ovvero il tour/festival che prenderà il via il 6 luglio per attraversare l'Italia con un cast nutritissimo di ospiti, venerdì 7 giugno uscirà un Ep con lo stesso titolo. Nell'extend play ci saranno sette tracce inedite. E' stato lo stesso Jova ad annunciarlo con un post su Twitter. L'Ep sarà disponibile in digitale, cd e vinile.