Tre palchi per la musica, stand a profusione per il cibo, il merchandising, il bere, il gioco e il divertimento. Tutto su una spiaggia, da vivere liberamente in costume da bagno avendo di fianco il mare. Non è una cosa che si vede tutti i giorni. Anzi. In Italia non si era mai vista. Quello di Jovanotti è un festival costruito a propria immagine e somiglianza. Dove Lorenzo è protagonista in ogni momento, anche quando fa la spalla di altri musicisti, salendo sul palco per uno o due pezzi, per scaldare ulteriormente (come se ce ne fosse bisogno) la situazione e poi scappare via, verso un altro punto del party.



Una festa che andrà avanti tutta l'estate con 250mila biglietti già venduti e la chiusura fissata il 31 agosto alla spiaggia del Muraglione di Viareggio. E toccando le spiagge di tutta Italia (con una tappa di montagna a Plan de Corones), risultarà ogni volta diversa perché adattata alle diverse caratteristiche delle location e animata ogni volta da protagonisti diversi, visto che gli artisti coinvolti per le esibizioni e le ospitate sono ben 61, delle più diverse estrazioni musicali. A Lignano ad aprire le danze, passando dal reggae alla dance e l'hip hop, sono stati il fondatore degli Africa Unite Paolo Baldini, i Mellow Mood, gli Ackeejuice Rockers, Shantel, Albert Marzinotto, Balojii e Benny Benassi.



Un evento "monstre" comunque attento all’impatto ambientale, con tutte le bottigliette di plastica utilizzate che saranno riciclate e utilizzate per realizzare coperte di pile da donare ad associazioni di volontariato e set di magliette per associazioni sportive, mentre con le altre plastiche saranno realizzati arredi urbani e passerelle per l'accesso in spiaggia alle persone disabili. Nel corso delle giornate inoltre verranno passati tra un set e l'altro video messaggi di sensibilizzazione. Senza contare il riciclo dei rifiuti con isole di raccolta con contenitori che poi saranno donati ai comuni come eredità ambientale del progetto.