I Jonas Brothers celebrano 20 anni di carriera e con il loro nuovo album tornano alle origini

Tra le tracce principali spiccano la title track “Greetings From Your Hometown”, realizzata in collaborazione con la rock band vincitrice di un Grammy, Switchfoot, il singolo “Slow Motion”, con il produttore e artista multiplatino Marshmello, e “Love Me to Heaven”, brano nato dalla collaborazione con il cantautore australiano multiplatino Dean Lewis, presentato in anteprima a marzo 2025 durante il “Jonascon Weekend”, l’evento andato in scena tra New York e New Jersey, che ha visto la partecipazione di oltre 75mila fan. Completa la tracklist “No Time To Talk”, che reinterpreta l’intramontabile hit dei Bee Gees, “Stayin’ Alive”, con un nuovo e sorprendente sound. Tanti gli autori e produttori del panorama internazionale che hanno collaborato a questo nuovo progetto, tra cui: Ryan Tedder, Justin Tranter, Julian Bunetta, Alexander 23, Josette Maskin (dei MUNA), Mikky Ekko e tanti altri.