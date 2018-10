Jon James, il rapper canadese morto mentre girava il nuovo video

E' morto tragicamente il rapper canadese Jon James McMurray . L'artista, ex sciatore professionista e abile stuntman, si era allenato per inserire un’esibizione acrobatica in volo nel suo nuovo video musicale (su Instagram aveva pubblicato le prove), ma durante le riprese qualcosa è andato storto. Dopo essersi aggrappato all'ala, l'aeroplano ha iniziato a precipitare per una turbolenza: non avrebbe avuto tempo di aprire il paracadute, precipitando rovinosamente.

L'artista era su un piccolo Cessna nei cieli nella città canadese di Vernon, quando il velivolo ha iniziato a precipitare in una spirale discendente che il pilota non è riuscito a correggere. Il rapper era già sull’ala dell’aereo, pronto a spiccare il volo, ma la discesa ha ritardato il lancio. "Si era allenato intensamente per questa acrobazia" - si legge in una dichiarazione del suo staff - "ma quando si è spinto oltre l'ala dell'aereo, il Cessna si è sbilanciato e il pilota non ha potuto correggere la rotta. Jon si è tenuto all'ala finchè non è stato troppo tardi e si è lasciato andare, senza avere il tempo di aprire il paracadute".