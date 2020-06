Johnny Rotten dei Sex Pistols: "Faccio il badante per amore di mia moglie che soffre di Alzheimer”

Leader dei Sex Pistols e dei Pil, John Lydon, al secolo Johnny Rotten, ha raccontato al Daily Mirror di essere impegnato a tempo pieno nell'assistenza di sua moglie Nora, malata di Alzheimer: "Sono diventato la sua badante a tempo pieno, non voglio che nessun altro si occupi di lei”. Sposato da 41 anni con lei, l'icona del punk ha speso parole d'amore: “Per me la persona vera è qui. La persona che amo è sempre qui, ogni minuto e ogni giorno della mia vita. Per sfortuna si dimentica delle cose, ma del resto non succede a tutti?".

Nell'intervista Rotten ha spiegato: "Va sempre peggio. Il cervello immagazzina sempre meno ricordi, alcuni frammenti spariscono completamente”. sottolineato poi: “Presumo che la sia condizione sia come una sbronza permanente". L'icona punk è sicuro di una cosa: "Non permetterò a nessuno di incasinarle la testa né la farò mai ricoverare in una casa di cura", spiegando poi che durante la pandemia di Covid-19 i due vivono in isolamento nella loro casa di Venice, in California: "Essendo la sua badante a tempo pieno, sono bloccato qui. Non sento il bisogno di uscire e socializzare con le teste di cazzo là fuori".

Il cantante aveva rivelato la battaglia della moglie contro il morbo in un’intervista radiofonica nel 2018, durante la promozione del documentario “The Public Image Is Rotten” con la sua band Public Image Ltd. L'unione tra i due sembra più solida che mai e il cantante non ha alcun problema a occuparsi di lei: "Se uno di noi due se ne va prima dell’altro, sarà un massacro per il sopravvissuto. Lei è più vecchia di me, ma le donne vivono più a lungo degli uomini, quindi dovremmo morire esattamente nello stesso momento, sarebbe perfetto”, aveva dichiarato al Guardian.

TI POTREBBE INTERESSARE: