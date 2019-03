Il punk non è morto: violenta lite tra Johnny Rotten e Marky Ramone

Alcune velenose ostilità non muoiono mai. Come il punk. Alla presentazione a Los Angeles della docu-serie "Punk" , prodotta da Iggy Pop , è andata in scena un'aspra lite tra due protagonisti del prodotto tv e del genere, Johnny Rotten dei Sex Pistols e Marky Ramone dei Ramones . Il frontman dell'iconica band inglese ha attaccato il collega sul significato del movimento (connesso agli ideali politici) in riferimento a quello che hanno fatto i rispettivi gruppi durante la loro carriera.

Rotten ha preso la parola parlando del suo punto di vista: "Per me la musica punk era la prova che siamo riusciti a cambiare la nostra vita attraverso la musica, dare un senso a quello che dicevamo, per attaccare i sistemi politici. Questo idiota poteva", riferendosi a Marky Ramone.



Il batterista dei Ramones, stizzito, ha risposto: "Ehi ehi. Sei un fottuto alcolizzato. Parli molto ma non hai fatto niente. Non sei come gli MC5. Se non fosse per i dannati Ramones, non saresti nessuno, venderesti cibo per strada".