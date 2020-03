Johnny Depp torna (forse) nei panni di Jack Sparrow in "Pirati dei Caraibi 6"

Disney potrebbe richiamare Johnny Depp nel sesto capitolo della saga di "Pirati dei Caraibi". Il rumor (al momento nulla di più, ndr), diffuso da alcuni media online come "We Got This Covered", ha cominciato a girare nelle ultime settimane, dopo che, nella battaglia legale tra l'attore e l'ex moglie Amber Heard, il divo di Hollywood è passato in netto vantaggio grazie all'appoggio dei fan e dei media, che ne hanno fatto aumentare popolarità e credibilità.