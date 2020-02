Johnny Depp scriveva a un amico che voleva "affogare" e "bruciare" l'ex moglie Amber Heard 

E' andato in scena in un tribunale di Londra l'ennesimo capitolo del divorzio Johnny Depp-Amber Heard. Nel corso del processo intentato dall'attore contro il tabloid "The Sun", alla presenza di Depp, sono stati letti alcuni messaggi inviati da lui all'amico Paul Bettany in cui palesava il desiderio di "bruciare" e "annegare" l'ex moglie.