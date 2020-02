Johnny Depp "colpito e picchiato" da Amber Heard: l'ex moglie lo ammette in una registrazione audio shock

La guerra dei Roses targata Johnny Depp e Amber Heard non è ancora finita. Stando a nuove scioccanti registrazioni audio pubblicate dal quotidiano inglese Daily Mail l'ex "Pirata dei Caraibi" sarebbe stato picchiato dall'attrice in un momento di rabbia e "colpito da pentole, padelle e vasi".

La registrazione, parte di una sessione informale di terapia di coppia di due ore,a cui i due coniugi si stavano sottoponendo, registrata consensualmente sul cellulare della Heard, risale al 2015 e contiene la confessione shock dell'attrice, 33 anni, che ammette di aver colpito Depp la sera precedente a quella seduta: "Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo, ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni", spiega la donna cercando di minimizzare il suo sfogo della sera precedente.

E ancora: "Non so quale sia stato il movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ferito, non ti ho dato un pugno, ti stavo colpendo", dice la Heard, che rinfaccia a Depp di averla colpita a sua volta. "Ti ho spinta" replica lui, che aggiunge apparentemente esasperato: "Me ne sono andato ieri sera. Onestamente, te lo giuro perché non riuscivo a sopportare l'idea di continuare con questi abusi fisici l'uno sull'altro... (piccola, te l'ho detto già una volta, sono molto spaventato, siamo in questo momento su una fottuta scena del crimine...".

Ma Amber, che ha chiesto il divorzio nel maggio 2016 accusando Depp di averla picchiata durante il loro "matrimonio tossico" durato appena 18 mesi, lo avverte: 'Non posso prometterti che non sarò nuovamente fisicamente violenta, a volte mi arrabbio così tanto che non mi trattengo più...":

Depp ha presentato una denuncia contro l'ex moglie, per diffamazione, dal valore di 50 milioni di dollari includendo anche immagini del suo volto ferito e tumefatto dai presunti attacchi della Heard.

Nella denuncia Depp viene descritto come vittima di una "bufala elaborata istigata dalla Heard per generare pubblicità positiva e far progredire la sua carriera" e si aggiunge: "La Signorina Heard non è vittima di abusi domestici; è una perpetratrice". E Depp aggiunge: "Mi ha colpito, preso a pugni e preso a calci. Inoltre ha ripetutamente e frequentemente lanciato oggetti nel mio corpo e nella mia testa, tra cui bottiglie pesanti, lattine di soda, candele accese, telecomandi della televisione e barattoli di vernice più sottili, il che mi ha gravemente ferito... "

La Heard ha risposto presentando 300 pagine di contro accusa in cui parla dell'abuso "orribile" che sostiene di aver subito per mano di Depp, descrivendolo come "il mostro" e includendo foto di lividi e cicatrici, ciuffi di capelli apparentemente strappati dalla sua testa di Heard e foto di mobili distrutti per illustrare la violenza a cui era presumibilmente soggetta dopo aver incontrato Depp.