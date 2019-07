Johnny Depp accusa Amber Heard: "Mi ha spento una sigaretta in faccia"

La "guerra" tra Johnny Depp e Amber Heard non accenna a placarsi. Mentre l'attrice era ospite al Giffoni Film Festival , dal suo ex marito le sono piovute addosso nuove, pesanti, accuse. Il divo ha raccontato al sito "The Blast" di essere stato aggredito nel 2015 dalla moglie che, in preda a un attacco d'ira, gli avrebbe spento una sigaretta in faccia. Lei non ci sta e, tramite avvocato, liquida la questione: "E' tutto falso e assurdo".

Su "The Blast" è apparsa una foto di Depp sdraiato su una barella, con i segni di quella che, stando ai suoi legali, sarebbe la ferita infertagli dalla Heard con un mozzicone acceso. Secondo la versione dell'attore, Amber avrebbe cercato di attaccare Johnny nel 2015 al rientro da un viaggio in Australia, prima tentando di colpirlo con una bottiglia e poi spegnendogli la sigaretta sul viso. L'immagine fa parte dei documenti che l'attore ha presentato nella causa intentata contro la donna, che a sua volta lo ha definito "uno che picchia la moglie".



La Heard non è certo rimasta in silenzio e ha respinto ogni accusa. Tramite i suoi avvocati, ha fatto sapere che le parole della star di "Pirati dei Caraibi" sono "assurde, offensive e categoricamente non vere". Ha poi rincarato la dose: "Questa foto non prova nulla se non che Johnny Depp abbia un unico obiettivo: distogliere l'attenzione dal suo abuso fisico e psicologico prolungato su Amber Heard".