Johnny Depp sul palco a sorpresa con Jeff Beck... aspettando il verdetto nella causa contro Amber Heard

La star de "I Pirati dei Caraibi" però non sembra molto preoccupata e per ingannare il tempo è tornato ad esibirsi su un palco con la sua chitarra. L'attore è comparso infatti, a sorpresa, a Sheffield insieme al suo amico Jeff Beck. I due hanno suonato insieme alcuni pezzi cover, tra cui "Isolation" tratto dal brano di John Lennon del 1979.

Sul palco della Sheffield City Hall domenica sera

Johnny Depp

è apparso in gran forma e ha letteralmente conquistato il pubblico, soprattutto quando ha cominciato a suonare alla chitarra "Isolation", brano che l'attore e Beck avevano registrato nel 2020.



Tantissimi i commenti e l'entusiasmo sui social: "Non me l’aspettavo... Credevo fosse in tribunale e invece è venuto fuori che è a Sheffield con Jeff Beck" hanno scritto in molti.

Depp e Beck hanno anche suonato insieme altre due cover, What’s Going On di

Marvin Gaye

Jimi Hendrix.

e Little Wing diLa passione di Depp per la musica è nota da tempo, e il divo, oltre ad un attore è anche un chitarrista rinomato, membro della band Hollywood Vampires (in cui suona con Alice Cooper e Joe Perry).

Intanto i media americani scommettono sulla vittoria del divo di Hollywood sull'ex moglie, e l'opinione pubblica sembra essere quasi tutta dalla sua parte.