Johnny Depp si è fidanzato con la sua avvocatessa Joelle Rich.

E, ironia della sorte, ha conosciuto la donna proprio grazie ad Amber Heard . I rumors si rincorrevano da tempo, ma ora le persone più vicine all'attore hanno confermato la notizia a "U Weekly" e "Tmz". L'avvocatessa ha difeso la star de "" nel processo per diffamazione (perso) contro il tabloid "The Sun" a novembre 2020

All'inizio si era parlato di un flirt tra Johnny Depp e l'altra avvocatessa, Camille Velasquez, che gli ha fatto vincere il processo contro Amber Heard. Voci smentite dall'avvocatessa e bollate come "sessiste e non etiche". La scelta dell'attore 59enne è ricaduta invece su Joelle Rich, britannica, due figli e un matrimonio appena finito alle spalle ed è famosa per aver rappresentato Meghan Markle quando alcuni tabloid britannici pubblicarono la lettera scritta a mano dalla duchessa di Sussex al padre Thomas.

E se in un primo momento una fonte anonima aveva riferito al magazine "People" che i due "stanno uscendo insieme ma non è niente di serio", gli amici più stretti sono pronti a giurare, invece, che la storia durerà: "E' una cosa seria, sono fatti per stare insieme... La loro alchimia è smisurata", hanno spifferato a "Us Weekly". Sempre secondo la fonte anonima la Rich avrebbe assistito Johnny Depp anche alle udienze del processo contro Amber Heard in Virginia: "Non faceva parte del suo team di avvocati, non c'era nessun obbligo professionale, era una questione personale".

Johnny Depp conosce bene Joelle Rich perché lo ha difeso nella causa per diffamazione nel Regno Unito contro il tabolid "The Sun", che lo aveva definito un "picchiatore di moglie". In quel caso, un giudice concluse che gran parte degli abusi domestici denunciati da Amber Heard si erano effettivamente verificati: "Ho raggiunto questa conclusione avendo esaminato nel dettaglio 14 episodi presentati dalla difesa (del tabloid)". E l'attore perse la causa.

Quella tra Johnny depp e Joelle Rich, se verrà confermata dai diretti interessati, è la prima relazione pubblica del divo dopo il divorzio del 2017 con Amber Heard, dopo due anni di matrimonio. Johnny Depp è stato sposato con la truccatrice Lori Anne Wilson (dal 1983 al 1985) e ha messo al mondo due figli con la sua ex compagna, mai sposata, Vanessa Paradis: Jack Depp e Lily-Rose Depp.