Johnny Depp e Amber Heard, ora il processo diventa un film

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard ora diventa un film.

La battaglia in tribunale tra gli ex coniugi ha appassionato tutto il mondo, dall'inizio fino al verdetto che ha condannato l'attrice al risarcimento di circa dieci milioni di dollari nei confronti di Depp per diffamazione. "Hot Take: The Depp/Heard Trail", questo il titolo della pellicola, debutterà il 30 settembre sul servizio di streaming della Fox, Tubi, non disponibile in Italia.