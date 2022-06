Dopo il processo Amber Heard ammette: "Amo ancora Johnny Depp"

Nella seconda parte della chiacchierata che il canale americano ha mandato in onda, l'attrice ha rivelato che la sconfitta è stata "una totale umiliazione davanti al mondo", ma che, nonostante tutto, non prova rancore per Johnny Depp , ammettendo di amarlo ancora.

"

Lo amo. L’ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio perché la nostra relazione profondamente danneggiata potesse funzionare

Non ho sentimenti negativi nei suoi confronti

. Ma non ci sono riuscita", ha spiegato l'attrice, aggiungendo: ". So che potrebbe essere difficile da capire o potrebbe essere davvero facile da capire. Se hai mai amato qualcuno, dovrebbe essere facile".

A proposito del sentimento che prova ancora per l'ex, Amber Heard ha aggiunto che riscriverebbe ancora una volta l'editoriale famoso sul Washinghton Post che l'ha portata in tribunale, sottolineando che "

non riguardava la mia relazione con Johnny

". L'attrice sostiene che non voleva screditare Depp ma "prestare la mia voce in un discorso più ampio" riguardo alle violenze domestiche.

Incalzata da Savannah Guthrie, la Heard ha riflettuta sulla percezione pubblica su di lei, in relazione a quando Depp le aveva scritto che avrebbe subito un'umiliazione globale: "

Non sono una buona vittima, ne prendo atto

. Non sono una vittima simpatica. Non sono una vittima perfetta. Ma nel momento in cui ho testimoniato, ho chiesto alla giuria di vedermi solo come un essere umano e di ascoltare le sue stesse parole, che contenevano la promessa che l'avrebbe fatto".

Amber Heard dovrà risarcire l’attore con 10 milioni di dollari: "Capisco e rispetto la giuria, ma è stato un processo non equo nei miei confronti", ha dichiarato l’attrice durante la sua prima dichiarazione pubblica televisiva. "Comprendo la loro decisione: lui è un personaggio amatissimo e le persone sentono di conoscerlo, è un attore formidabile". Intanto dopo la notizia circolata nelle ultime ore, secondo cui il ruolo dell'attrice in

"Aquaman 2"

sarebbe stata tagliato, è arrivata la smentita da una portavoce dell'attrice: "Le voci continuano come dal primo giorno: sono imprecise, insensibili e folli".