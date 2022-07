Johnny Depp scrive una canzone sul processo contro Amber Heard

Ma il "Guardian" lancia la bomba: il processo contro l'ex moglie Amber Heard ha ispirato Johnny Depp , che ha scritto una canzone. Il pezzo uscirà il 15 luglio e farà parte dell'album "18" che l'attore ha registrato con il chitarrista britannico Jeff Beck . Alla fine ogni male non viene per nuocere...

Anche il primo singolo del disco, "This is a Song for Miss Hedy Lamarr", è stato scritto dalla star di Hollywood. "Sono rimasto sbalordito - ha detto Beck del pezzo - Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me".

"Io e Jeff Beck abbiamo registrato questa canzone lo scorso anno - ha detto Johnny - come nostro take di un bellissimo brano di John Lennon. La poesia di Lennon dice 'Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!' è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull’isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo avere, e speriamo che vi aiuti a capire il momento o solo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme".

L'album "18" esce in concomitanza con la partecipazione di Beck e Depp a Umbria Jazz, il 17 luglio a Perugia, il giorno dopo al Vittoriale di Gardone Riviera, il 20 luglio al Parco San Valentino di Pordenone e infine il 21 presso l’Arena della Regina a Cattolica.

E mentre la Heard cerca ancora in tutti i modi di invalidare il processo negli Usa, Depp si prepara a tornare sul set, come protagonista del film "La Favorite", dove interpreterà il Re di Francia.

