Johnny Depp e Jeff Beck insieme per "Isolation"

"È già da un po' che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno - ha dichiarato Beck -. Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale 'Isolation' che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare".

Depp ha aggiunto: "La poesia di Lennon che dice 'Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!' è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull'isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo avere, e speriamo che vi aiuti a capire il momento o solo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme".