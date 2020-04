Beatles, il manoscritto "Hey Jude" venduto all'asta per 910mila dollari

Un foglio di carta su cui Paul McCartney ha scritto a mano le parole della famosa canzone "Hey Jude" è stato venduto per 910mila dollari in un'asta organizzata in occasione del 50esimo anniversario della separazione dei Beatles. Si tratta di oltre cinque volte l'importo stimato a monte della vendita, avvenuta online per via del coronavirus, dalla casa californiana Julien's Auctions.