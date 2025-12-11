Johnny Depp produttore e protagonista della nuova versione de "Il Maestro e Margherita"

La star realizzerà il primo adattamento in lingua inglese del celeberrimo romanzo di Mikhail Bulgakov
© IPA
Il ritorno al cinema di Johnny Depp continua a ritmo serrato, con l'attore pronto a produrre il primo adattamento cinematografico in lingua inglese del capolavoro di Michail Bulgakov, "Il Maestro e Margherita". La notizia è stata annunciata al Red Sea International Film Festival di Jeddah, in Arabia Saudita. La star è intervenuta al festival per promuovere il progetto, sostenuto dalla sua casa di produzione IN.2 Film e dalle produttrici Svetlana Dali e Grace Loh.
Non è stato ancora annunciato alcun regista e non sono stati rivelati dettagli sul casting, anche il film dovrebbe entrare in produzione alla fine del 2026. Sebbene il progetto guidato da Depp sia il primo adattamento cinematografico in lingua inglese, il libro di Bulgakov, scritto in Unione Sovietica tra il 1928 e il 1940, è stato adattato per il cinema, la tv e il teatro diverse volte e in diverse lingue.
Ambientato fra la Mosca degli anni Trenta, in cui fa ritorno il diavolo con il suo gatto parlante per scatenare il caos contro i cittadini corrotti, e la Gerusalemme dei tempi di Ponzio Pilato, Il Maestro e Margherita è un racconto fantastico e satirico sull'amore, la libertà artistica e l'eterna battaglia fra il bene e il male. Una terza storia narra di uno scrittore che cerca di affermarsi e della sua amante, Margherita, che farebbe di tutto per salvarlo dal regime totalitario. Il risultato è un racconto pieno di humour nero e incredibilmente fantasioso, caratterizzato da un’ inesauribile energia, un profondo significato filosofico e una ribellione spirituale, un'opera incredibilmente attuale che si traduce in un invito senza tempo a ricordare il potere che l'arte ha di mettere alla prova, illuminare e di resistere.
Un tempo uno degli attori più richiesti di Hollywood, la carriera cinematografica di Johnny Depp si è arenata a seguito della sua lunga e controversa battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard. Dal 2019, anno in cui Depp ha fatto causa alla Heard per diffamazione in seguito a un editoriale del Washington Post del 2018, l'attore ha recitato solo nei film "Minamata" (2020) e "Jeanne du Barry" (2023). Ha diretto e prodotto "Modì", il film biografico su Amedeo Modigliani del 2024 con Riccardo Scamarcio, Stephen Graham e Al Pacino. In particolare, "Jeanne du Barry" e "Modì" sono stati parzialmente finanziati dalla Red Sea Film Foundation, l'organizzazione no-profit saudita che organizza il Red Sea Film Festival. "Modì" ha anche ricevuto una proiezione di gala durante la serata di premiazione del Red Sea Film Festival nel 2024. "Il Maestro e Margherita" segna il ritorno di Depp a Hollywood. Il primo progetto mainstream dell'attore dai tempi di "Minamata", il film della Lionsgate Day Drinker, con Penélope Cruz e diretto da Marc Webb. A ottobre, Depp ha firmato per il nuovo adattamento della Paramount di "Canto di Natale" di Charles Dickens. L'attore interpreterà Ebenezer Scrooge in un film la cui regia è affidata a Ti West.