Un tempo uno degli attori più richiesti di Hollywood, la carriera cinematografica di Johnny Depp si è arenata a seguito della sua lunga e controversa battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard. Dal 2019, anno in cui Depp ha fatto causa alla Heard per diffamazione in seguito a un editoriale del Washington Post del 2018, l'attore ha recitato solo nei film "Minamata" (2020) e "Jeanne du Barry" (2023). Ha diretto e prodotto "Modì", il film biografico su Amedeo Modigliani del 2024 con Riccardo Scamarcio, Stephen Graham e Al Pacino. In particolare, "Jeanne du Barry" e "Modì" sono stati parzialmente finanziati dalla Red Sea Film Foundation, l'organizzazione no-profit saudita che organizza il Red Sea Film Festival. "Modì" ha anche ricevuto una proiezione di gala durante la serata di premiazione del Red Sea Film Festival nel 2024. "Il Maestro e Margherita" segna il ritorno di Depp a Hollywood. Il primo progetto mainstream dell'attore dai tempi di "Minamata", il film della Lionsgate Day Drinker, con Penélope Cruz e diretto da Marc Webb. A ottobre, Depp ha firmato per il nuovo adattamento della Paramount di "Canto di Natale" di Charles Dickens. L'attore interpreterà Ebenezer Scrooge in un film la cui regia è affidata a Ti West.