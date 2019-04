John Travolta torna Tony Manero per festeggiare la "Febbre del sabato sera"

Anche dopo più di 40 anni "La febbre del sabato sera " continua a salire. John Travolta ha infatti festeggiato il sedicesimo disco di platino per i 16 milioni di dischi venduti negli Stati Uniti (sono 45 milioni in tutto il mondo) della colonna sonora del musical, riproponendo l'iconica posa di Tony Manero . Le differenze tra ieri e oggi ci sono, a partire dalla capigliatura non più tanto folta di Travolta, ma la voglia di buttarsi in pista è sempre la stessa.

"Sia che tu sia un fratello, sia che tu sia una madre, resta vivo! Grazie a tutti! Ho appena ricevuto il mio sedicesimo platino per la colonna sonora de 'La febbre del sabato sera', 45 milioni in tutto il mondo" ha commentato l'attore.



La colonna sonora del musical uscì nel 1977 ed è composta da 17 brani. Tra questi molti successi dei Bee Gees come "Stayin' Alive" "How Deep Is Your Love", "More Than a Woman", "You Should Be Dancing" e "Night Fever", che fecero ballare un'intera generazione.