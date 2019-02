John Travolta compie 65 anni: la stella del cinema dalle 7 vite

John Travolta compie 65 anni: guarda le immagini della sua carriera IPA 1 di 29 IPA 2 di 29 IPA 3 di 29 IPA 4 di 29 IPA 5 di 29 IPA 6 di 29 IPA 7 di 29 IPA 8 di 29 IPA 9 di 29 IPA 10 di 29 IPA 11 di 29 IPA 12 di 29 IPA 13 di 29 IPA 14 di 29 IPA 15 di 29 IPA 16 di 29 IPA 17 di 29 IPA 18 di 29 IPA 19 di 29 IPA 20 di 29 IPA 21 di 29 IPA 22 di 29 IPA 23 di 29 IPA 24 di 29 IPA 25 di 29 IPA 26 di 29 IPA 27 di 29 IPA 28 di 29 IPA 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Pochi attori hanno avuto le proverbiali sette vite dei gatti com John Travolta. Dalle stelle alla stalle con risalite vertiginose, lui non ha mai gettato la spugna rimanendo comunque un personaggio amatissmo dalla gente. Rivelatosi a metà degli anni 70 con una serie tv, "Welcome Back Kotter" (da noi trasmessa dopo l'esplosione de "La febbre del sabato sera" e ribattezzata "I ragazzi del sabato sera" per sfruttare la popolarità del film diretto da John Badham), Travolta divenne rapidamente un divo per i suoi ruoli da attore ballerino: oltre al Tony Manero de "La febbre del sabato sera" che gli fruttò una nomination all'Oscar, arrivò rapidamente il ruolo di Danny Zuco di "Grease".



Ma il difficile arrivò poco dopo. Il periodo più difficile è stato il decennio fra i 25 e i 35 anni, quando Hollywood sembrò dimenticarlo, anche in virtù di una serie di flop epocali. In particolare la commedia "Due come noi", dove si pensò erroneamente di replicare con successo la coppia di "Grease" con Olivia Newton-John, e il dramma sentimentale "Perfect", con Jamie-Lee Curtis. Nel 1990 ci fu il primo ritorno di popolarità con la commedia "Senti chi parla", ma a rilanciarlo completamente, nel 1994, ci pensò Quantin Tarantino, con "Pulp Fiction". Da quel momento Travolta infilò una serie di ruoli in film di grande successo, soprattutto d'azione, tra i quali "Codice: Swordfish" e "Face/Off - I due volti dell'assassino".



Travolta ha dovuto superare anche drammi personali. In particolare nel 2009, quando, durante una vacanza alle Bahamas morì suo figlio Jett, autistico. Una tragedia dalla quale l'attore si è ripreso lentamente, pensando in un primo momento di lasciare il cinema, salvo poi decidere di guardare avanti e proseguire.



